GIARDINI NAXOS – Un 73enne e un 50enne originari del Catanese, già noti alle forze dell’ordine per reati conto il patrimonio, sono stati sorpresi dai carabinieri aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta in una zona di Giardini Naxos e, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di strumenti atti allo scasso, quali chiavi, grimaldelli e palanchini. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati in stato di libertà. Altre due persone, un 20enne ed un 52enne, sono state denunciate dai militari rispettivamente per possesso ingiustificato di un tirapugni e per porto abusivo di due coltelli di genere vietato.