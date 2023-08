Domenica di fuoco in Sicilia

Sono 36 gli incendi registrati in Sicilia in questa domenica di gran caldo. Per fronteggiare i roghi sono impegnati i forestali e i vigili del fuoco su decine di fronti. Quattro incendi sono divampati nell’Agrigentino a Cianciana in contrada Bissana, Calamonaci in contrada Canalicchio a Sciacca contrada San Calogero Isabella e Alessandria della Rocca in contrada Gabibbi. Nel Nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano, a Niscemi lungo la strada provinciale 11, e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Muleri. Nel Catanese a Caltagirone in contrada Croce, a Mascali, a Piedimonte Etneo in contrada Zappello di Campagna e in contrada Ven, a Castiglione di Sicilia in contrada Marchesa e in contrada Passo Siletta e a Linguaglossa in contrada Panella.

Nell’Ennese roghi a Pietraperzia in contrada Masseria Minniti, a Barrafranca in contrada Galati. Nel Palermitano fiamme a Contessa Entellina in contrada Garcia, a Monreale nella zona di Santuario Tagliavia e nel Lago Poma, a Santa Cristina Gela in contrada Pianetto. Nel Trapanese a Santa Ninfa in contrada Finestrelle, ad Alcamo in contrada Monte Bonifato, a Buseto Palizzolo, a Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Custonaci in contrada Frassino, a Erice in contrada Baglio, a Marsala in contrada Filippo a Poggioreale e a Salemi in contrada Monte Polizzo. Infine, nel Messinese a Castell’Umberto in contrada Bivio Colamarco e a Librizzi in contrada San Sebastiano.

Vigili del fuoco di nuovo in azione anche a Giacalone, nel Palermitano, per spegnere le fiamme appiccate alla macchia mediterranea e cumuli di immondizia. Sono intervenute alcune squadre per limitare i danni e proteggere le aziende agricole. In alcune zone della Sicilia ieri la protezione civile ha lanciato l’allerta rossa, soprattutto nella parte settentrionale dell’isola, dal Trapanese al Palermitano e al Messinese. Allerta rossa anche nel Siracusano. Nelle altre province l’allerta è arancione. Da domani le temperature dovrebbero diminuire.

Sull’allarme incendi, in questa domenica di emergenza, interviene il presidente della Regione siciliana Renato Schifani: “In queste ore, anche a causa del forte vento di scirocco, diversi incendi stanno interessando alcune province della Sicilia. Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione. Sono attivi diversi mezzi aerei tra canadair e elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni”.

I vigili del fuoco di Palermo sono stati impegnati tutto il giorno per circoscrivere un incendio divampato nella zona del Passo del Bambino lungo la strada provinciale 7. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari si macchia mediterranea. Alcune case rurali sono andate in fumo. “Grazie all’intervento dei vigili del fuoco – dice il sindaco Antonino Guccione – l’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica”.