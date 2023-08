CEFALÙ (PALERMO) – I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato un palermitano di 34 anni accusato di furto di auto. Ha rubato una macchina lasciata incustodita nel centro della cittadina per poi fuggire a folle velocità incurante del traffico cittadino e dell’incolumità dei molti turisti presenti in questi giorni nella località turistica. I militari si sono messi alla ricerca e lo hanno intercettato sulla statale 113 in direzione di Messina. L’inseguimento ad alta velocità si è concluso nei pressi dello svincolo autostradale di Castelbuono. Il gip di Termini Imerese ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.