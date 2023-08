Scoperta evasione da 12 milioni di euro

CATANIA – Un’evasione fiscale da 12 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Catania che ha effettuato degli accertamenti fiscali nel territorio paternese. L’attività ispettiva delle Fiamme gialle, per il periodo 2017-2023, ha riguardato un’impresa operante nel settore dei call center, dedita alla promozione e stipula di contratti energetici e telefonici per conto di aziende operanti sul territorio nazionale, risultata essere evasore totale. A seguito del riscontro di ripetute e gravi violazioni alla normativa tributaria, derivanti dall’esame degli aspetti contabili e gestionali dell’impresa, si è proceduto con un’accurata analisi delle movimentazioni bancarie acquisite per effetto di mirate indagini finanziarie che hanno riguardato 18 rapporti presso istituti bancari nazionali e 2 conti corrente non nazionali, ottenute grazie alla collaborazione con organi collaterali esteri. I rapporti bancari aventi sede in Lituania e Germania registravano oltre 22mila operazioni bancarie non suffragate da idonea documentazione. Per questo motivo, il responsabile della ditta individuale è stato denunciato alla Procura di Catania.