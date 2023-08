Arriva la nuova maglia casalinga del Catania. “Le strisce nel 2023/2024 sono più strette – dice la società – perché l’inizio della nuova era in ambito professionistico richiama la necessità di ridurre le distanze e così fondersi in unico insieme, moltiplicando esponenzialmente le forze. Ci sono il rosso incandescente e l’azzurro vivificante. Gli inserti sono neri, come nero è nello stemma il Liotru stilizzato, che custodisce ed esalta i colori sociali”.