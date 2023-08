Con l’accusa di avere appiccato l’incendio in un appartamento del centro storico di Caltanissetta per futili motivi, la polizia ha arrestato un uomo. Il rogo venne appiccato il 14 marzo scorso e, oltre ad aver messo in pericolo l’incolumità dell’intero stabile, abitato da altre persone, ha fatto deflagrare i vetri provocando ulteriori danni alle vetture parcheggiate.