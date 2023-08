Aggredisce a morsi i carabinieri: arrestata

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Finita la vacanza in anticipo per una 25enne piemontese a San Vito Lo Capo. Ubriaca ha preso a morsi i carabinieri che cercavano di riportarla alla calma dopo avere importunato nel cuore della notte diversi villeggianti. I turisti in vacanza nella località marinara del Trapanese hanno chiesto l’aiuto dei militari perché disturbati dalle urla della giovane che aveva bevuto troppo. Mentre i carabinieri cercavano di tranquillizzarla la ragazza ha morso al braccio un carabiniere e ha iniziato a scagliarsi contro. La giovane è stata arrestata e il gip ha convalidato il provvedimento e ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Trapani.