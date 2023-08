A Terni sindaco shock. Calenda: ‘Come De Luca’

Scontro via social tra il leader di Azione Carlo Calenda e Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. Calenda ha paragonato il sindaco di Terni Stefano Bandecchi – responsabile di un’aggressione a un consigliere comunale dell’opposizione, Orlando Masselli (Fdi) – a De Luca, riprendendo un vecchio video in cui si scaglia contro il comico Angelo Duro per una vicenda locale, e scrivendo: “Questi e altri personaggi hanno compreso che fare i buffoni maleducati è il modo più semplice per essere votati. Se la democrazia corre un rischio oggi è quello di finire nella farsa”.

Immediata la replica del sindaco di Taormina che su Twitter ha scritto: “La differenza tra me e Carlo Calenda? Io ho i calli nelle mani, lui li ha nel culo per le tante poltrone che ha avuto in regalo soprattutto da Matteo Renzi”. Per De Luca, il leader di Azione “ha la sindrome del più bello del reame” e si sente “sbarellato” perché ha “continuato a dire no all’accordo con lui per uccidere Matteo Renzi”. “Curati e smetti di attribuire patenti agli altri!”, ha concluso De Luca.