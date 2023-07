Un regista per il Catania: preso Ladinetti

Riccardo Ladinetti è un giocatore del Catania. La società rossazzurra ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista di Cagliari, classe 2000. Si è legato al club etneo firmando un biennale. Con le principali formazioni giovanili del club della città d’origine, dall’Under 17 alla Primavera 1, Ladinetti ha disputato 94 gare impreziosite da 12 gol e 13 assist, vincendo il campionato Primavera 2 nel 2017/18. Ha esordito in A il 18 luglio 2020, in occasione di Cagliari-Sassuolo 1-1; in rossoblù conta tre presenze nella massima serie. In Serie C, Ladinetti ha indossato le maglie dell’Olbia e del Pontedera, conquistando nelle ultime due stagioni l’accesso ai playoff.