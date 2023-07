Torna l’afa, nuova allerta per Catania

ROMA – Dopo alcuni giorni di pausa, le città italiane si preparano ad affrontare un’altra ondata di caldo, che porterà, tra venerdì e sabato, a 10 bollini colore arancione, indice di temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi per persone fragili, anziani e bambini. Lo mostrano i dati del Bollettino sulle ondate di calore, aggiornato quotidianamente sul sito del ministero della Salute. Se ancora oggi i bollini sono tutti verdi e gialli, nella giornata di domani, dopo una pausa che dura dal 20 luglio, riapparirà il primo bollino arancione, a Perugia. Poi sabato si aggiungeranno anche altre 9 città tra le 27 monitorate: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Pescara, Rieti, Roma. Mentre per le altre 18 i bollini resteranno verdi o gialli. Sono 4 i livelli di rischio utilizzati dal bollettino del ministero della Salute per informare i cittadini sulle ondate di calore previste: il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute; quello giallo di pre-allerta indica che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore; quello arancione indica temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili, come anziani e bambini. Infine il bollino rosso indica un’ondata di calore, con condizioni che comportano elevato rischio per tutta la popolazione.

IN CENTINAIA ALLE CIMINIERE DI CATANIA – Sono state centinaia le persone, tra cui anche alcuni senza fissa dimora, che a Catania hanno usufruito dei locali climatizzati approntati nel centro Le Ciminiere dove hanno trovato due pasti caldi gratuiti al giorno e accoglienza e protezione nelle ore più difficili in cui si sono raggiunte temperature elevatissime. La soluzione è stata condivisa con le Unità di strada collegate ai servizi sociali e alla protezione civile, consentendo che nessuno rimanesse senza difese all’aumento delle temperature. Lo rende noto il Comune di Catania. “Nei giorni più duri del caldo infernale di questi giorni – si sottolinea una nota – hanno rappresentato un approdo sicuro per quanti non hanno avuto la possibilità di godere di un ambiente protetto dalla calura ai massimi livelli; un’esperienza conclusa ieri ma così tanto positiva che se necessario verrà riproposta dall’Amministrazione comunale. “Ringrazio quanti si sono prodigati – ha detto il sindaco Enrico Trantino – perché questo avamposto di solidarietà per l’intera città funzionasse al meglio. Penso soprattutto ai volontari della Croce Rossa e della Misericordi, ma anche all’assessore ai Servizi Sociali Brucchieri, che hanno operato con insuperabile spirito di servizio, servendo i pasti ai bisognosi e dando accoglienza ai meno fortunati nel segno della più autentica solidarietà”.