PALERMO – Un altro bambino, dopo la bimba tedesca del pomeriggio, è caduto dal balcone a Palermo. E’ successo in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. Il piccolo di un anno e mezzo è caduto dal primo piano mentre si trovava insieme ai parenti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Di Cristina in codice rosso. Il bimbo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.