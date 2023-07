“Ti mando al cimitero”: e la pesta brutalmente

BELPASSO (CATANIA) – “Come ti ho spaccato la testa la prima volta lo rifaccio e ti mando al cimitero”. Urlava queste parole alla compagna il ventenne che è stato arrestato dai carabinieri a Belpasso. I militari sono stati allertati dalla telefonata di una 21enne che, agitatissima, comunicava loro che per l’ennesima volta era stata picchiata dal fidanzato. E in effetti aveva entrambi gli occhi e graffi sul viso. La ragazza ha quindi ha raccontato di essere stata minacciata con un cacciavite e un coltello da cucina dal compagno che, una volta intuito l’arrivo dei carabinieri, si è immediatamente allontanato a bordo della propria Mercedes.

E’ stato però intercettato in via 17^ Traversa. Le dichiarazioni della 21enne hanno fatto luce sul turbolento rapporto con il fidanzato dal luglio del 2021, a causa dell’indole irascibile e violenta di quest’ultimo. In almeno altre due occasioni la ragazza era stata soccorsa dai medici, ma non lo aveva mai denunciato per tutelare la figlioletta in tenera età. Dopo il pestaggio brutale e le minacce di morte non ce l’ha fatta più. Oltre all’arresto è scattato il divieto assoluto di avvicinamento a meno di 500 metri.