Beach soccer, Catania in finale

Il Catania Beach soccer torna in finale dopo quattro edizioni, l’ultima volta nel 2018 quando vinse lo scudetto. Ci riesce battendo l’Alsa Lab Napoli con un netto 6-3. Per gli etnei in assoluto è la quarta finale del campionato, la 29esima contando tutti i trofei. Protagonista assoluto Marco Giordani, autore di 4 gol. Al Matteo Valenti Beach Stadium di Viareggio oggi alle 18 il Catania si giocherà contro i padroni di casa il 19°scudetto del beach soccer italiano.

Catania Beach soccer-Alsa Lab Napoli 6-3 (1-1; 2-1; 3-1)

Catania Beach Soccer: Padilha, Catarino, Farinha, Bê Martins, Fred, Barbagallo, Sanfilippo, De Nisi, Palazzolo, Zurlo, Percia Montani, Giordani. Allenatore: Fabricio Santos.

Alsa Lab Napoli: Battini, Antonio, Sciacca, Scarparo, Alla, Moxedano (K), Palmacci, Casolare, Bokinha, Kuman, Caruso, Loffredo. Allenatore: Sannino.

Reti: 6’ pt Palmacci, 10’ pt Giordani, 4’ st Percia Montani, 6’ st Giordani, 10’ st Palmacci, 9’ tt Giordani, 9’ tt Sanfilippo, 9’ tt Sciacca, 12’ tt Giordani.