carabinieri Taormina

I carabinieri di Taormina e i Nas hanno controllato due lidi balneari ubicati sulla costa taorminese. La titolare di un lido con annessa pizzeria e ristorante, è stata denunciata per cattivo stato di conservazione di alimenti e tentata frode in commercio. All’interno della cucina, infatti, i carabinieri hanno trovato circa 30 chilogrammi di prodotti ittici detenuti in cattivo stato di conservazione, con modalità tali da comprometterne la salubrità, che venivano poi serviti agli avventori, risultando diversi per origine e qualità rispetto a quanto indicato nei menù.

La responsabile è stata anche segnalata amministrativamente all’Asp per le accertate carenze igienico sanitarie, e le è stata erogata una sanzione di 1.000 euro. Nell’altro lido controllato, i militari hanno riscontrato solo violazioni igienico sanitarie, motivo per il quale sul conto del titolare è stata erogata una sanzione di 2.000 euro e la contestuale segnalazione alla competente Autorità Sanitaria.