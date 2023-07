AGRIGENTO – Un operaio di 69 anni, Antonino Burgio, di Raffadali, in provincia di Agrigento, è morto dopo essere caduto da un ponteggio, da un’altezza di circa 4 metri, al cimitero comunale di Aragona dove stava lavorando. L’uomo era intento in lavori di recupero di una cappella funebre quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Inutile l’intervento del 118 e dell’elisoccorso. I carabinieri stanno cercando di accertare per conto di chi l’uomo fosse al lavoro.