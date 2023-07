Non si hanno notizie di un elicottero del servizio antincendio gestito dal corpo forestale che stava operando nel Siracusano, nella zona di Buccheri. La centrale non riesce a mettersi in contatto col pilota. Sono state avviate le ricerche. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbe solo il pilota. Lo conferma il dirigente capo del corpo forestale della Regione siciliana Beppe Battaglia.