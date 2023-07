NEW YORK – La cantante irlandese Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni. Nata a Dublino, è diventata famosa nel mondo con il brano “Nothing compares 2 U”, al numero uno delle classifiche nel 1990. Ha pubblicato 10 album in studio. Nel 2018 si era convertita alla religione islamica, prendendo il nome di Shuhada Davitt. Nel 2022 aveva perso il figlio Shane, suicida a 17 anni, ed era stata ricoverata in ospedale. Da quel momento non si era più ripresa. Lascia altri tre figli.