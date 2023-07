Lavoratori irregolari e cibo non tracciato nei lidi

CATANIA – Nell’ambito dell’operazione ‘Buona Estate Sicura’, i carabinieri di Acireale hanno effettuato controlli in due strutture balneari del litorale acese per verificare l’osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

In uno dei casi, i carabinieri hanno denunciato il titolare di un lido di Aci Castello, un 46enne catanese già noto alle forze dell’ordine, perché tre lavoratori presenti non erano stati sottoposti alle visite mediche per l’idoneità. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione di 14.800 euro perché sono stati trovati nelle celle frigorifero 20 chili di pesce e due chili di dolci privi di tracciabilità.

Nel secondo caso invece, i carabinieri, hanno elevato una multa di 24.357 al titolare di una struttura balneare della frazione Capomulini di Acireale, un 43enne catanese già noto alle forze dell’ordine, in quanto all’interno del locale sono stati trovati sette operai irregolari. I militari hanno segnalato anche due giovani acesi trovati in possesso di modiche quantità di marijuana durante una perquisizione.