Donnarumma legato e rapinato in casa a Parigi

PARIGI – Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, avvalorando le informazioni del sito Actu17. Donnarumma e la compagna, portati in un ospedale dopo l’aggressione, sono stati legati da diverse persone nel loro appartamento nell’ottavo distretto della capitale francese, ha riferito questa fonte. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un’indagine su questa vicenda.

Secondo fonti vicine al dossier, la coppia sarebbe stata legata sotto la minaccia “di un’arma” e Donnarumma è stato “leggermente ferito” durante la rapina. Dopo il colpo nel centro di Parigi i malviventi hanno poi preso la fuga. Secondo Actu17, l’allerta è stata lanciata dal personale di un albergo vicino dove la coppia si è rifugiata dopo essere riuscita a liberarsi. Il personale dell’albergo ha allertato immediatamente la polizia e fornito assistenza alla coppia descritta come “sotto shock”. Il portiere di 24 anni e la compagna sono poi stati portati in ospedale.

Il bottino è stimato attualmente a circa 500.000 euro in “orologi, gioielli, borse di lusso”, dice una fonte di polizia mentre altre fonti precisano che l’ammontare dei danni è ancora “in corso di valutazione”. Donnarumma dovrebbe partire domani per il Giappone insieme al Paris Saint-Germain. Oggi doveva disputare un’amichevole di preparazione contro Le Havre. Da quanto si apprende, anche il custode del lussuoso condominio in cui risiede Donnarumma sarebbe stato “legato” dai rapinatori. Secondo una fonte vicina all’inchiesta, i malviventi sono penetrati nella casa sfondando la porta di ingresso e la coppia, scrive Actu 17, “ha subito violenze”.

Diversi giocatori o ex giocatori del Psg sono già stati vittime di rapine in questi ultimi anni, in generale in loro assenza, in particolare, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva e Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico o Mauro Icardi.