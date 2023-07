Un 27enne in libertà vigilata è stato arrestato a Gravina di Catania dai carabinieri dopo che, allontanatosi da una struttura assistenziale che lo ospitava, vi ha fatto ritorno e nascosto sotto il letto una borsa contenente un fucile calibro 12, con le canne mozzate e quattro cartucce. Accusato di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere. Il fucile sarà inviato al Ris di Messina per i necessari accertamenti di laboratorio.