Bimba caduta dal balcone a Palermo: resta grave

PALERMO – E’ stata operata la bambina tedesca che è caduta dal balcone in corso dei Mille a Palermo. La piccola paziente, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Di Cristina. E’ caduta dal primo piano di un palazzo, da un’altezza di cinque metri. Le condizioni restano molto gravi. La bimba è stata sottoposta a un delicato intervento. La piccola rischia danni neurologici per l’impatto. Sull’incidente sta indagando la polizia: bisogna accertare chi era con la piccola prima della caduta. Gli agenti dovranno fare luce anche sull’aggressione al personale del 118 che ha ritardato i soccorsi e l’arrivo della piccola in ospedale.

L’ambulanza sarebbe stata ‘circondata’ e colpita con calci e pugni da parte di parenti e amici della bambina, impedendo all’infermiere e al medico a bordo di scendere subito. Non sono gravi le condizioni dell’altro bimbo caduto in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. E’ stato tenuto in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina.