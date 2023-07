Fontanarossa, avanti piano

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania in una nota fa sapere che proseguono regolarmente i lavori di bonifica del Terminal A e quelli per la realizzazione del “piccolo terminal” allestito da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare e che, una volta completato, consentirà di operare 14 voli ogni ora da e per Catania. La struttura prende forma nell’area accanto al Terminal C dove, nel frattempo, sono stati allestiti 3 desk aggiuntivi, al fine di agevolare le operazioni di check in.

Oggi, intanto, sono 130 i voli operati da e per Catania – 65 arrivi e 65 partenze – e 17.000 i passeggeri transitati dallo scalo etneo. Numero che, sommato ai 6 mila operati dall’aeroporto di Comiso, porta i passeggeri transitati ieri dalla rete aeroportuale della Sicilia orientale a 23 mila. Per quanto riguarda, infine, le navette messe a disposizione da Sac per i passeggeri dirottati sugli altri scali, sono state 495 dal 18 luglio a oggi.