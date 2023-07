Favignana: turista precipita da scogliera, è salva

FAVIGNANA – Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e gli uomini dell’Aeronautica Militare sono intervenuti per recuperare una turista rimasta ferita dopo essere precipitata da una scogliera nell’isola di Favignana. L’incidente è avvenuto nella zona di Cala Rossa quando la donna, 25 anni, di Caltanissetta, in vacanza con un gruppo di amici, mentre scendeva lungo la scogliera ha perso l’equilibrio ed è caduta all’indietro facendo un volo di circa 4 metri e battendo la colonna vertebrale e la testa. Preoccupati per i traumi e le escoriazioni riportati, gli amici hanno chiamato il 112.

La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che, per ridurre al minimo i rischi, trattandosi di una zona impervia con condizioni meteo proibitive per le alte temperature, ha attivato l’Aeronautica Militare. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero militare che ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del SASS per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Sul posto, intanto, erano arrivati i sanitari del 118 presenti sull’isola. I tecnici del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica e l’elisoccorritore dell’Aeronautica hanno raggiunto la donna, l’hanno stabilizzata con un collare, messa su una barella spinale e issata a bordo dell’elicottero col verricello per sbarcarla subito dopo nella piazzola dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.