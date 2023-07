Cavo in mezzo alla strada, Siracusa rivede la luce

SIRACUSA – E’ ritornata l’energia elettrica nella zona centrale di Siracusa in black out da stamane alle 4. Ma il guasto nella zona Teracati Santa Panagia non è stato ancora riparato. Come spiegato dal sindaco Francesco Italia “per ridare energia elettrica alle famiglie è stata trovata una soluzione provvisoria”. Sostanzialmente è stato “piazzato un cavo in mezzo alla strada per non coinvolgere i cavi oggetto di guasti”.

Per questo il primo cittadino ha disposto la chiusura “del tratto stradale di viale Teracati tra viale Santa Panagia e viale Scala Greca per assicurare provvisoriamente l’erogazione di energia elettrica a tutti i residenti della zona rimasti privi di energia elettrica dalle quattro di questa mattina. I veicolo che percorrono viale Teracati dovranno proseguire dritto per viale S. Panagia, mentre chi proviene da Viale Scala Greca dovrà proseguire dritto per via Necropoli Grotticelle”.