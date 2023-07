Catania: Enel schiera 570 persone, ma la città è ancora al collasso

CATANIA – Salgono a 570 le risorse di personale messo in campo da E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per fare fronte ai blackout di energia elettrica a Catania dovute al caldo che mette sotto stress centraline e la rete. Oggi l’arrivo di altri 150 tecnici, 40 di E-Distribuzione e 110 di imprese esterne, che si aggiungono ai 420 già presenti, cui circa 200 di imprese terze. Inoltre è previsto l’arrivo di 20 gruppi elettrogeni e ulteriori 4 power station di grande potenza che si affiancheranno alle 5 power station e ai 40 gruppi elettrogeni già presenti. Un grande sforzo, ma al momento la situazione in città resta drammatica, con moltissimi residenti senza acqua e luce.

“Abbiamo nuovamente ingiunto a Enel Distribuzione – dice il sindaco Enrico Trantino – di accelerare al massimo gli interventi di ripristino dell’energia elettrica in tutta la città pretendendo tempi certi per le soluzioni che devono comunque essere immediate”. Per ogni tipo di emergenza legata agli effetti del caldo il numero telefonico è 095 484000 (24 ore su 24), oppure quelli della polizia locale: 0957424212 e 0957424224.

Sono già attivi i locali climatizzati alle Ciminiere, dove potranno essere ospitati i soggetti fragili, con la fornitura di prima assistenza di pasti e bevande. Rimarranno aperti ogni giorno dalle 9 alle 21, fino a mercoledì prossimo, salvo cambiamenti e necessità. Il sindaco invita la cittadinanza “a moderare l’utilizzo dei condizionatori d’aria per non contribuire a eventuali nuovi distacchi di corrente elettrica”. Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni il numero verde 803 500.