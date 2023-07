Carambola sulla Statale 626: tre morti

Si è aggravato il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Ss 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto “Capodarso”. Oltre alle due vittime è morta anche la giovane che era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. Eleonora Modica, 31 anni, era andata in arresto cardiaco quando era arrivata in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Nonostante le condizioni disperate, i medici hanno tentato di operarla ma la trentunenne è morta durante l’intervento chirurgico. La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Un’altra auto, con a bordo due quarantenni è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve. Sulla vicenda indaga la polizia stradale.