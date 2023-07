Brunori c’è, ma il Palermo frena

Finisce 1-1 il test amichevole disputato dal Palermo sul campo del centro sportivo Pineta di Pinzolo contro il Legnago Salus. A decidere la partita fra la squadra rosanero allenata da Eugenio Corini e quella dell’ex centrocampista del Palermo Massimo Donati le reti realizzate da Matteo Brunori nel primo tempo e di Daniele Rocco nella ripresa su calcio di rigore. Corini ha schierato Desplanches in porta all’esordio in maglia rosanero; Buttaro, Lucioni, Nedelcearu e Ceccaroni in difesa; Gomes, Stulac e Vasic a centrocampo; Insigne, Brunori e Damiani, adattato da punta esterna, in attacco.

Contro la formazione neopromossa in Serie C i rosanero hanno giocato un buon primo tempo portandosi in vantaggio subito al 6′ con Brunori con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Ceccaroni. Quindi il Palermo ha controllato il gioco ma non è riuscito a trovare l’affondo decisivo per chiudere la partita. Nel secondo tempo per Insigne l’occasione di raddoppiare su calcio di rigore concesso per un fallo di Sbampato su Soleri, ma l’attaccante si è fatto parare la conclusione da Fortin. Non ha sbagliato, invece, Rocco al 38′, trasformando il rigore concesso per fallo di Nedelcearu su Zanetti.