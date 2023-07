Alla Plaia calci e pugni per sfondare la porta della ex

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato acese 59enne che stava cercando di entrare a casa della ex compagna sfondando la porta a calci e pugni. La chiamata al 112 è arrivata di notte dalla zona della Plaia: i militari hanno trovato il 59enne all’esterno della casa; ha riferito di trovarsi lì di passaggio, pur essendo residente ad Aci Castello.

L’equipaggio della gazzella ha accertato che era già stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del questore per i maltrattamenti ai danni della ex compagna. La donna ha riferito che l’ex compagno da diversi minuti le aveva intimato di aprire la porta, minacciandola di morte. I due erano stati legati per 8 anni, una relazione terminata a causa di una lunga serie di violenze. Il 59enne da alcuni mesi aveva iniziato a infastidirla mediante l’invio di alcuni messaggi e continui passaggi all’esterno della casa.