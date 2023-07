ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un pregiudicato 29enne per spaccio di droga. I militari hanno prima fermato un ragazzo che si aggirava con fare sospetto in via Jacopone da Todi e addosso aveva una dose di crack, nascosta tra i vestiti. Quindi sono risaliti al pusher: nella sua casa hanno trovato 100 dosi di cocaina e 39 di crack nascoste nel bagno, per un totale complessivo di 40 grammi di sostanze stupefacenti.