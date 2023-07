AGRIGENTO – Presentano fatture commerciali false per ottenere il permesso di soggiorno. Decreto di citazione a giudizio per cinque persone, due marocchini e tre senegalesi, domiciliati nell’Agrigentino e uno in provincia di Milano. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile di Agrigento. L’input è arrivato dall’ufficio Immigrazione della questura, che ha proceduto alla verifica e ai riscontri documentali del carteggio presentato per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Ed è proprio durante queste verifiche che è stato accertato che i 5 hanno – secondo l’accusa – presentato delle fatture commerciali false per ottenere il permesso di soggiorno