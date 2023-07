A Palermo 24 voli ‘catanesi’, nebbia a Trapani

Oggi all’aeroporto Falcone e Borsellino sono stati riprotetti dallo scalo di Catania 24 voli, tutti internazionali. Lo scalo palermitano continua ad accogliere voli già prenotati nei giorni scorsi dopo l’incendio che ha danneggiato il teminal A dello scalo catanese Vincenzo Bellini che sta provocando disagi negli altri scali siciliani. Domani ne sono previsti altri 24: 22 internazionali e 2 nazionali. Domenica saranno 16.

I voli di oggi sono in maggior parte slot prenotati nei giorni scorsi, due ex Catania dirottati da Trapani e atterrati a Palermo, alcuni hanno chiesto di atterrare per diversi motivi. Oggi i voli complessivi nello scalo palermitano sono 246. A Trapani a causa della nebbia i voli sono stati spostati tutti di due ore. In mattinata era stato impossibile volare o atterrare nello scalo trapanese. Così anche a Pantelleria. Anche qui i voli sono in ritardo tutti di due ore.