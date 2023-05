Zelensky dal papa: “Mediazione? No, grazie”

“Non sono disposto a parlare con Putin, la soluzione per l’Ucraina è la controffensiva”. Volodymyr Zelensky ringrazia l’Italia per il sostegno ma al papa dice chiaramente “con tutto il rispetto” di non avere “bisogno di mediatori” ma di “una pace giusta”. Il presidente ucraino spera tuttavia che il pontefice possa aiutare i bambini ucraini deportati in Russia a tornare a casa. In tarda serata ha twittato che “a Roma siamo diventati più forti” e più vicini all’adesione all’Unione europea e alla Nato. Meloni ha confermato “aiuti fino a una pace giusta”. Subito dopo Zelensky ha raggiunto Berlino, che gli consegnerà nuove armi per 2,7 miliardi di euro.