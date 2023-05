Sicilia: prima 30 gradi, poi i nubifragi

Attesi a maggio almeno 15 giorni di pioggia, a causa della scomparsa dell’anticiclone subtropicale africano, responsabile del caldo anomalo del 2022. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it. “La tendenza – rileva – indica la possibilità di restare senza anticiclone africano almeno fino alla fine del mese”. Molte mappe del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine indicano frequenti fasi fresche e piovose anche a giugno e agosto.

Si prevedono nel fine settimana “frequenti acquazzoni al Centro-Nord alternati a momenti di cielo azzurro”; fa eccezione la Sicilia, dove sono previsti picchi di caldo fino a 30 gradi. Tempo instabile anche domani, con piogge diffuse al Centro. Per lunedì “un ciclone tunisino inizierà a muoversi” verso Nord portando forti acquazzoni inizialmente in Sicilia e poi sul resto del Sud e del Centro. Si tratta di un ciclone caratterizzato da una pressione bassissima e capace di portare estremo maltempo con nubifragi e vento di burrasca”. Martedì il ciclone dovrebbe interessare tutta l’Italia, con le piogge più intense previste su Emilia Romagna e asso Tirreno, “laddove non si possono escludere situazioni alluvionali. Si tratta ovviamente di una previsione a 3-4 giorni, ma purtroppo con un’alta attendibilità”.