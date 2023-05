“Via Santa Sofia è un caos”

“Code chilometriche, parcheggio selvaggio e manto stradale danneggiato mettono in ginocchio la mobilità in tutta la via Santa Sofia”. Il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello sottolinea la moltissime segnalazioni da parte di pendolari e residenti della zona “letteralmente esasperati. Servono accorgimenti per evitare che le auto posteggino ancora davanti ai cancelli d’ingresso delle abitazioni, impedendo alla gente di uscire dalle proprie case, oppure sopra i marciapiedi con i pedoni costretti a camminare sulla strada”.

Via Santa Sofia collega la circonvallazione con il Policlinico, il pronto soccorso, la cittadella universitaria, il dipartimento di Anatomia, il Cus e la facoltà di Agraria. “Qui ogni mattina, nelle ore di punta, confluiscono mezzi di ogni tipo che devono raggiungere il centro di Catania o l’ospedale. Questo determina manovre pericolose o parcheggi selvaggi. In queste condizioni anche muoversi a piedi è un’impresa – conclude Cardello -, in alcuni punti i marciapiedi sono gravemente danneggiati e questo rappresenta un ulteriore segnale di pericolosità”.

