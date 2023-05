Trantino: “Ci sono uomini, donne o omosessuali”. E Arcigay protesta

CATANIA – “Dobbiamo rilevare che il candidato Enrico Trantino ha fatto alcune affermazioni a nostro avviso curiose sull’omosessualità, che purtroppo, denotano scarsa conoscenza del tema”. L’Arcigay di Catania contesta così l’aspirante sindaco del centrodestra, protagonista ad “Agorà” di un intervento promosso dal network di Fermento Urbano.

“Avevamo chiesto se fosse nelle intenzioni di un’amministrazione Trantino creare una struttura di supporto e accoglienza per persone Lgbt+ in difficoltà – spiega l’associazione -. Il candidato, oltre a non rispondere alla domanda, ha deciso inspiegabilmente di inerpicarsi su alcune affermazioni sull’omosessualità prive di fondamento scientifico, soprattutto in riferimento alla nostra richiesta di proposta di piani di educazione nelle scuole. L’avvocato Trantino, infatti, si riferisce all’omosessualità come una scelta. L’omosessualità non è una scelta, ma una variante naturale dell’essere umano, così come stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le scelte, infatti, possono essere giuste o sbagliate, mentre non c’è nulla di sbagliato nell’omosessualità”.

Per l’Arcigay inoltre “fa sorridere l’affermazione di Trantino secondo la quale esisterebbero uomini, donne o omosessuali: vogliamo rassicurarlo, siamo uomini e donne comuni, non una qualche forma di vita aliena. Diversi i corto e lungometraggi sul mondo LGBT+. Dalla loro visione se ne ricaverebbe, di certo, una morale. Alla fine del suo intervento Trantino paventa il rischio di una discriminazione degli etero. Da minoranza oppressa quale siamo, non ambiamo a creare nuovi oppressi, ma alla fine dell’oppressione. Prima di lasciarsi andare a valutazioni a nostro avviso leggere e che rischiano di alimentare il carico di pregiudizio che le persone Lgbt si portano dietro, il candidato sindaco alla città metropolitana di Catania dovrebbe ricordare che si candida a essere il sindaco di tutti. Anche delle persone Lgbt+”.

