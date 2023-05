Tenta rapina in banca, poi assalta il bingo

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un catanese di 47 anni che ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto mentre minacciava due operatori della banca avvicinandosi al loro volto con un taglierino, ma quando i due impiegati gli mostravano non era possibile aprire la cassaforte prima dell’orario previsto, il malvivente fuggiva a piedi, confondendosi tra la folla. Rimasto a mani vuote, il rapinatore si dirigeva presso la sala bingo di via Milazzo, zona piazza Europa, e lì, avvicinatosi ad una impiegata, la insultava e minacciava di morte, facendosi consegnare mille euro. Entrambe le vittime sporgevano querela e i militari riuscivano a risalire all’identità del rapinatore, inchiodato da un tatuaggio con una croce sul viso. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e rapina aggravata.