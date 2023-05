Dramma alla Maratonina, muore podista

TERRASINI (PALERMO) – Doveva essere una festa di sport, ma quattro chilometri dopo la partenza avvenuta puntuale alle 9 da piazza Falcone, a Terrasini, si è consumata la tragedia. Uno dei partecipanti, Agostino Falletta, 62 anni, palermitano, iscritto alla categoria Sm 60, si è accasciato al suolo in via Carlo Alberto dalla Chiesa. Fatale un improvviso malore che non gli ha dato scampo nonostante l’intervento immediato dei soccorritori che prima hanno tentato di rianimarlo sul posto e poi lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale di Partinico, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. La notizia della morte ha gettato nello sconforto i partecipanti e gli organizzatori, a farsi portavoce del dolore è il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci. “Doveva essere una festa dello sport – afferma il sindaco Giosuè Maniaci – purtroppo è arrivata questa triste notizia. Abbiamo sospeso in segno di lutto la cerimonia di premiazione. Il podista come tutti i partecipanti aveva tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie per partecipare all’evento. Mi stringo al dolore dei familiari, amici e conoscenti per questa è che una tragedia”.