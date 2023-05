Si schianta su auto in sosta e muore

PALERMO – Un automobilista di 86 anni, Andrea Capitta, è morto dopo un incidente stradale che si è verificato in viale Duca degli Abruzzi, all’altezza della Palazzina Cinese a Palermo. A essere coinvolte sono due automobili: una Citroen C3 e una Hyundai Atos. Secondo una prima ricostruzione, l’86enne, di origini sarde ma da sempre residente a Palermo, era alla guida della C3, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro la Atos, che si trovava parcheggiata. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Qui è morto.