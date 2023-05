Orizzonte Catania campione d’Italia

L’Orizzonte Catania è campione d’Italia di pallanuoto femminile per la 23esima volta (foto federnuoto.it). Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno trionfato imponendosi a Nesima in gara 4 delle finali scudetto contro la Sis Roma, battuta per 8-6 a conclusione di una partita tiratissima e giocata punto a punto. Punteggio in equilibrio sino al 6-6, poi, nel quarto tempo, l’allungo vincente con due reti firmate dall’intramontabile Tania Di Mario, 44enne presidentessa-giocatrice andata in acqua anche oggi, e Claudia Marletta per l’8-6 definitivo che ha fatto esplodere di gioia il pubblico che ha gremito le tribune della piscina catanese.