CATANIA – Sei lavoratori in nero sono stati scoperti dai carabinieri in un ristorante di piazza Federico II di Svevia a Catania. Il titolare è stato sanzionato per 27 mila euro ed è stato inoltre denunciato per omessa sorveglianza sanitaria. I militari hanno anche sospeso l’attività dell’esercizio commerciale, sanzionando anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico.