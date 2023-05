Il pesce lo conservava nel bagno pubblico

RIPOSTO (CATANIA) – Un sessantenne, già noto alle forze dell’ordine, che vendeva abusivamente pescato e crostacei nel mercato ittico di Riposto è stato denunciato dai carabinieri per violazione delle norme di etichettatura e tracciabilità. All’uomo, sanzionato per 1.700 euro, sono stati sequestrati 85 chili di prodotti ittici, poi destinati a essere distrutti. Durante il controllo i militari hanno anche trovato la chiave di un lucchetto di sicurezza apposto alla porta di un bagno pubblico destinato all’utenza e utilizzato dal sessantenne come deposito dei prodotti ittici, crostacei e molluschi in pessimo stato di conservazione, considerata ovviamente l’assenza di impianto di refrigerazione. L’operazione è stata effettuata in collaborazione con la locale Capitaneria di porto.