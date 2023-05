Scontro moto-furgone, un morto nel Siracusano

Non c’è stato nulla da fare per il 56enne siracusano coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale. L’uomo stava percorrendo, a bordo della sua moto, la strada che collega Siracusa a Priolo quando si è scontrato con un furgone. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Cannizzaro di Catania, dov’è deceduto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.