E’ già estate, ma è in arrivo il ciclone

Arriva con il weekend un clima da estate anticipata. Un robusto campo anticiclonico di matrice subtropicale si sta infatti espandendo verso l’Italia: almeno fino a domenica, con le temperature che assumeranno un sapore estivo, garantendo finalmente un ottimo weekend per la tintarella, per le prime gite al mare o scampagnate in collina e montagna. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le temperature massime oscilleranno dai 26 gradi di Carbonia, in Sardegna, e Firenze fino ai 28 gradi di Bolzano.

La giornata più calda sarà quella di domani con i 27° di Milano e Pavia e i 29° di Bolzano, ma localmente toccheremo anche i 30°, anche in Sardegna. In questo scenario non mancheranno delle grosse sorprese: una perturbazione atlantica, che potrebbe guastare il tempo anche durante l’incoronazione di Carlo III, secondo iLMeteo.it, scenderà verso l’Italia già domenica pomeriggio portando dei temporali sulle Alpi e poi in serata verso le pianure adiacenti.

La nuova settimana vedrà dunque un nuovo ribaltone estremo, facendoci subito dimenticare l’anticipo d’estate; quest’anno purtroppo le correnti nord europee, instabili e fredde, non ci vogliono lasciare in pace: un ciclone dalla Norvegia porterà un primo parziale peggioramento lunedì, poi soprattutto da mercoledì sono al momento previste piogge intense.