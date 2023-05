Scippato del cellulare, gravissimo turista

CATANIA – Di notte c’è una città in pericolo. E la zona particolarmente vulnerabile è quella del centro storico, la stessa della movida. Un banale scippo del cellulare ad un turista si è trasformata in una gravissima rapina con postumi abbastanza gravi per la vittima, un polacco di 35 anni, ospite di un bed and breakfast di via Umberto. Tra via Neve e via Penniniello l’uomo è stato avvicinato da un extracomunitario che gli ha sottratto l’iphone. Lo ha fatto violentemente tanto che la rapina è stata caratterizzata da una violenta aggressione durante la quale il polacco è caduto per terra battendo la testa. E’ stato un residente di quella via a notare la scena, a dare aiuto alla vittima che a bordo di un’ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi. Ha un bruttissimo trauma cranico: in ospedale è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. La sua vita è appesa ad un filo. In mattinata sono stati i poliziotti delle volanti ad avviare un’indagine: visionate le telecamere della zona gli agenti hanno sentito i proprietari del b&b accertando che il turista polacco era da qualche giorno in città. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta: è caccia all’extracomunitario.