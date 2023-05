Picchia donna e minaccia passanti con la pistola

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 41enne a Militello Val di Catania. Era già sottoposto a detenzione domiciliare. Di notte in via Umberto è stata segnalata la presenza di un uomo che, armato di una pistola e di un bastone, stava aggredendo i passanti. Rintracciato in via Sortino, ha cercato di dileguarsi ma è stato rincorso dai militari che gli hanno intimato più volte di gettare a terra l’arma, quindi è stato bloccato.

Aveva un passamontagna e un bastone metallico, oltre che la pistola, risultata poi a salve. Poco prima aveva infranto la vetrina di un bar e aggredito una dipendente 44enne che tentava di fermarlo, colpendola al volto con il calcio della pistola e provocandole lesioni. E’ stato sottoposto al “drug-test” e poi arrestato.