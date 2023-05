Fuga e lancio di droga, preso in via Duca Abruzzi

CATANIA – Un pusher catanese di 19 anni è stato arrestato per la seconda in pochi giorni nel quartiere di Picanello. E’ stato visto dai carabinieri in via Faraci a bordo di uno scooter Honda SH e subito dopo osservato mentre si accingeva a mettersi “al lavoro”. Si è posizionato in attesa di clienti, che non hanno tardato ad arrivare. A bordo di un altro Honda SH un giovane gli ha allungato una banconota e ha ricevuto in cambio un involucro, prelevato dal pusher da una tasca della giacca.

Stessa scena subito dopo. Quindi i militari sono intervenuti, ma il ragazzo è riuscito a divincolarsi con una forte spinta ed è scappato per sottrarsi all’arresto. E’ scattato un inseguimento a piedi nel corso del quale i carabinieri, non perdendo mai di vista il 19enne, lo hanno visto lanciare alcuni involucri, che hanno poi recuperato. Il giovane è stato bloccato in via Duca degli Abruzzi. In casa aveva un bilancino di precisione e la somma contante di 800 euro.