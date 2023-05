“Per uscire da casa costretto a levare con le mani la spazzatura”

CATANIA – Imprigionati dalla spazzatura. Lui è un cittadino nigeriano che da quattro anni vive con la moglie e con il figlio, che ha da poco compiuto un anno, in questa palazzina di via Mirabella. Siamo nel quartiere di San Cristoforo, a Catania, e per chi vive nelle viuzze interne, la situazione di degrado e abbandono è ancora più scottante. L’uomo ha raccontato nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor che ogni mattina per uscire da casa deve spostare con le proprie mani la spazzatura per far passare la moglie con il bimbo piccolo. Ma questa mattina la sorpresa, oltre alla spazzatura, qualcuno aveva abbandonato anche rifiuti pesanti, carcasse di auto, un sedile e materiale di risulta di probabile provenienza di una carrozzeria meccanica.

Le discariche a cielo aperto sono ancora un serio problema della città e a farne le spese, spesso, sono gli abitanti. Questa famiglia nigeriana vive già in un contesto poco salubre, alle spalle della palazzina, infatti, un prato pieno di eternit e altro materiale abbandonato, che diventa terreno fertile per topi, gatti, zanzare. I residenti della zona chiedono l’istallazione delle telecamere. Ogni mattina, dicono a microfoni spenti, ci svegliamo con cumuli di spazzatura che la gente viene a buttare qui.