MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala hanno denunciato un gambiano di 26 anni, con precedenti di polizia, per furto in un negozio. I militari hanno ricevuto la richiesta di intervento da parte del titolare dell’attività commerciale di via Roma che ha riferito come qualcuno si fosse introdotto nel negozio, lasciato pochi minuti con la porta aperta incustodito, rubando borse, collane e profumi. Ricevuta la segnalazione, diverse pattuglie hanno circondato la zona. Il presunto ladro è caduto così nella rete dei controlli dei militari che sono riusciti a bloccarlo con ancora le borse in spalla e l’altra refurtiva addosso.