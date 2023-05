Non si ferma all’alt, bloccato in viale Moncada

CATANIA – Nel corso della notte, agenti delle Volanti, durante un controllo in piazza Stazione Acquicella, a distanza hanno notato un giovane salire a bordo di un’auto e velocemente allontanarsi per le vie limitrofe. Dopo circa una decina di minuti una Volante ha individuato la macchina allontanatasi poco prima, ma il conducente, nonostante gli venisse imposto l’alt, ha accelerava e si è dato alla fuga da via Acquicella Porto in direzione del Faro Biscari. A quel punto è nato un lungo inseguimento che si è concluso in viale Moncada dove l’auto del fuggitivo si è scontrata con una delle vetture di servizio che si era posta di traverso per la strada per tentare di bloccare la fuga dell’uomo.

Il giovane è stato bloccato e sottoposto a perquisizione, poi estesa alla macchina. Gli agenti hanno trovato nella vettura un palanchino. Il giovane ha rifiutato di fornire le sue generalità, così è stato sottoposto a fotosegnalamento per identificarlo. Il giovane, un noto pregiudicato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazione sulla sua identità personale, porto di armi od oggetti atti a offendere e danneggiamento aggravato.