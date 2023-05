Maltempo, pioggia e frane nel Messinese

MESSINA – Forti danni e disagi a causa del maltempo che sta imperversando nella zona ionica e in quella tirrenica del Messinese. Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali. Situazione critica ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese. Problemi anche nella zona tirrenica per il cedimento della strada provinciale 061/Quater, Madonna delle Grazie-Pietrazze-Pietra Romita. L’arteria è indispensabile per collegare il comune di San Pier Niceto alle frazioni abitate di Oliva, Cafurci e altre, dove peraltro insistono aziende agricole. Potrebbero anche rimanere isolati dei nuclei di abitazioni.

Anche a Taormina è in corso la conta dei danni provocati dalla pioggia insistente che la notte scorsa si è abbattuta sul comprensorio turistico. A destare maggiore preoccupazione è, al momento, la situazione del traffico sulla strada statale 114, nei pressi di capo Taormina. Qui la polizia locale ha allestito, in collaborazione con Anas, il senso unico alternato perché un tombino è saltato portando via parte dell’asfalto. Analoghe situazioni sono presenti anche in via Luigi Pirandello e nella via Porta Pasquale. Allagata anche la palestra comunale di via Dietro i Cappuccini. Anche a Giardini Naxos è saltato qualche tombino. La situazione sta tornando, comunque, alla normalità. All’arrivo del primo raggio di sole qualche turista si è già recato in spiaggia.